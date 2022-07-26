Хусаинов назвал ошибочным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший судья Сергей Хусаинов назвал ошибочным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче второго тура РПЛ с «Краснодаром» за игру рукой Даниилом Денисовым.

«Не существует никаких новых трактовок — правила едины для всех. И тут непонятно, кто и как оценивает эпизод. Судьи фактически принимают решение в зависимости от того, какую команду представляет нарушитель. По-игроцки Денисов не имел желания спасти свои ворота. Попадание мяча в руку — несчастный случай. Это игровая ситуация. В этом-то и заключается проблема», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Радимов жёстко высказался о постоянных жалобах «Спартака» на судейство.