Хусаинов — об удалении Черникова в матче со «Спартаком»: Левников вынес абсолютно правильный вердикт

Бывший судья Сергей Хусаинов в интервью RT заявил, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников был справедливо удалён в матче второго тура РПЛ со «Спартаком».

«Первое движение ногой со стороны Черникова оказалось неигровым. Он агрессивно ударил Виктора Мозеса в область паха, а потом ладонью — в район шеи. Но опять же движение было полностью осознанным и не имело к футболу никакого отношения. Левников вынес абсолютно правильный вердикт», — подчеркнул Хусаинов.

Ранее Соболев высказался об эпизоде с локтем в матче с «Краснодаром».