Хусаинов — об удалении Черникова в матче со «Спартаком»: Левников вынес абсолютно правильный вердикт
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«Первое движение ногой со стороны Черникова оказалось неигровым. Он агрессивно ударил Виктора Мозеса в область паха, а потом ладонью — в район шеи. Но опять же движение было полностью осознанным и не имело к футболу никакого отношения. Левников вынес абсолютно правильный вердикт», — подчеркнул Хусаинов.
Ранее Соболев высказался об эпизоде с локтем в матче с «Краснодаром».