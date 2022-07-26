Хусаинов — об удалении Черникова в матче со «Спартаком»: Левников вынес абсолютно правильный вердикт

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Бывший судья Сергей Хусаинов в интервью RT заявил, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников был справедливо удалён в матче второго тура РПЛ со «Спартаком».
Хусаинов — об удалении Черникова в матче со «Спартаком»: Левников вынес абсолютно правильный вердикт
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Первое движение ногой со стороны Черникова оказалось неигровым. Он агрессивно ударил Виктора Мозеса в область паха, а потом ладонью — в район шеи. Но опять же движение было полностью осознанным и не имело к футболу никакого отношения. Левников вынес абсолютно правильный вердикт», — подчеркнул Хусаинов.

Ранее Соболев высказался об эпизоде с локтем в матче с «Краснодаром».

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