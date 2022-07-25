Соболев высказался об эпизоде с локтем в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал спорные эпизоды, которые произошли во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Соболев высказался об эпизоде с локтем в матче с «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но VAR не имеет права вмешиваться из-за жёлтой карточки, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что, когда он показывал жесты в сторону форварда «Краснодара» Джона Кордобы, в этом не было ничего неспортивного. По словам футболиста, все общаются, ругаются на поле — и это нормально.

Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, попал локтем в голову защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не стал наказывать форварда. Позже нападающий начал активно жестикулировать в сторону Кордобы, который указывал судье на нарушение.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрит апелляцию «Краснодара» по трём спорным моментам в матче второго тура РПЛ со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить