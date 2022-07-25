Соболев высказался об эпизоде с локтем в матче с «Краснодаром»

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал спорные эпизоды, которые произошли во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но VAR не имеет права вмешиваться из-за жёлтой карточки, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что, когда он показывал жесты в сторону форварда «Краснодара» Джона Кордобы, в этом не было ничего неспортивного. По словам футболиста, все общаются, ругаются на поле — и это нормально.

Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, попал локтем в голову защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не стал наказывать форварда. Позже нападающий начал активно жестикулировать в сторону Кордобы, который указывал судье на нарушение.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрит апелляцию «Краснодара» по трём спорным моментам в матче второго тура РПЛ со «Спартаком».