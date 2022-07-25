Промоутер Бетербиева рассказал, когда состоится следующий поединок спортсмена

Боб Арум, промоутер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, обозначил сроки его поединка с британским претендентом Энтони Ярдом.

«У нас есть дата поединка против Энтони Ярда в октябре, мы ведём переговоры с Артуром. Думаю, что представитель Ярда Фрэнк Уоррен всё сделает. Место — «Арена О2» в Лондоне. Пока что Артур в отпуске, на следующей неделе мы свяжемся и, надеюсь, завершим сделку», — цитирует Арума Boxing News 24.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере.

Ранее Бетербиев рассказал, чего ждёт от реванша Усик — Джошуа.