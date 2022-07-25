Промоутер Бетербиева рассказал, когда состоится следующий поединок спортсмена

Короткая ссылка
Боб Арум, промоутер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, обозначил сроки его поединка с британским претендентом Энтони Ярдом.
Промоутер Бетербиева рассказал, когда состоится следующий поединок спортсмена
  • Gettyimages.ru
  • © Mikey Williams/Top Rank Inc

«У нас есть дата поединка против Энтони Ярда в октябре, мы ведём переговоры с Артуром. Думаю, что представитель Ярда Фрэнк Уоррен всё сделает. Место — «Арена О2» в Лондоне. Пока что Артур в отпуске, на следующей неделе мы свяжемся и, надеюсь, завершим сделку», — цитирует Арума Boxing News 24.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере.

Ранее Бетербиев рассказал, чего ждёт от реванша Усик — Джошуа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить