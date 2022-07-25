Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом Шешко из «Зальцбурга»

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Австрийский клуб не готов отпустить 19-летнего форварда этим летом менее чем за €55 млн, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что футболистом также интересуются «Ньюкасл», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

В сезоне-2021/22 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Марсьяля.