Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом Шешко из «Зальцбурга»
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Австрийский клуб не готов отпустить 19-летнего форварда этим летом менее чем за €55 млн, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что футболистом также интересуются «Ньюкасл», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.
В сезоне-2021/22 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Марсьяля.