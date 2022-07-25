Corriere della Sera: «Ювентус» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

Короткая ссылка
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Corriere della Sera: «Ювентус» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Марсьяля
  • globallookpress.com
  • © Anthony Martial

Итальянский клуб рассматривает форварда в качестве альтернативы Морате, который вернулся после аренды в «Атлетико», сообщает Corriere della Sera.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за МЮ восемь матчей и забил один мяч. В аренде за «Севилью» Марсьяль провёл девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить