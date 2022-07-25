Corriere della Sera: «Ювентус» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Итальянский клуб рассматривает форварда в качестве альтернативы Морате, который вернулся после аренды в «Атлетико», сообщает Corriere della Sera.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за МЮ восемь матчей и забил один мяч. В аренде за «Севилью» Марсьяль провёл девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что болельщики «Атлетико» выступили против перехода Роналду.