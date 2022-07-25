Бушманов прокомментировал переход нападающего Игнатьева в «Локомотив»

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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о переходе форварда Ивана Игнатьева в «Локомотив».
Бушманов прокомментировал переход нападающего Игнатьева в «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы, далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс».

Московский клуб 21 июля заключил с Игнатьевым соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два.

Игнатьев будет выступать под номером девять. Футболист до подписания контракта находился на просмотре в столичном клубе.

Ранее главный тренер «Локомотива» раскритиковал Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом».

 

 

 

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