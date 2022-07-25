AFP: чемпионский пояс Мухаммеда Али продали на аукционе за $6,18 млн

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Чемпионский пояс боксёра Мухаммеда Али, который был завоёван им в 1974 году, продан на аукционе в США.
AFP: чемпионский пояс Мухаммеда Али продали на аукционе за $6,18 млн
  • Gettyimages.ru
  • © ABC Photo Archives

Американский бизнесмен и владелец команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй приобрёл на аукционе чемпионский пояс Али по версии WBC за $6,18 млн, сообщает AFP.

Американский боксёр завоевал титул, победив Джорджа Формана нокаутом в восьмом раунде, а сам бой получил название The Rumble in the Jungle и вошёл в список величайших боксёрских поединков XX века.

Али умер в 2016 году в возрасте 74 лет. За свою карьеру американский спортсмен провёл 61 бой, одержав 56 побед (37 нокаутом).

Ранее менеджер боксёра Дмитрия Бивола сообщил, что спортсмен может провести следующий поединок с Буатси в ОАЭ.

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