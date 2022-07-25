Источник: «Ювентус» сделал предложение по нападающему «Ливерпуля» Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Итальянский клуб сделал предложение «Ливерпулю» по форварду Роберто Фирмино, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

Уточняется, что «Ювентус» хочет выкупить контракт 30-летнего нападающего за £20 млн.

В сезоне-2021/22 бразилец провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее новичок «Ливерпуля» Нуньес оформил покер в товарищеском матче с «Лейпцигом».