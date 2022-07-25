Новый сезон чемпионата Италии может стартовать позже из-за жары

Президент серии А Лоренцо Казини сообщил, что начало сезона-2022/23 может быть отложено из-за аномальной жары в Италии.

«Будет трудно начать сезон 13 августа. Первая проблема связана с климатом, потому что, если нынешние температуры сохранятся, будет очень сложно начать сезон в указанную дату», — приводит слова Казини Football Italia.

Он также подчеркнул: вторая проблема в том, что сезон будет необычным из-за паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре.

Первенство планеты пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия турнира сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.

Победителем чемпионата Италии сезона-2021/22 является «Милан» (86 очков). Второе место занял «Интер» (84). Тройку замкнул «Наполи» (79).

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках команд на ЧМ-2022.