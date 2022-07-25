Новый сезон чемпионата Италии может стартовать позже из-за жары
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«Будет трудно начать сезон 13 августа. Первая проблема связана с климатом, потому что, если нынешние температуры сохранятся, будет очень сложно начать сезон в указанную дату», — приводит слова Казини Football Italia.
Он также подчеркнул: вторая проблема в том, что сезон будет необычным из-за паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре.
Первенство планеты пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия турнира сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.
Победителем чемпионата Италии сезона-2021/22 является «Милан» (86 очков). Второе место занял «Интер» (84). Тройку замкнул «Наполи» (79).
Ранее сообщалось, что ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках команд на ЧМ-2022.