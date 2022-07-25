Актёр Баринов назвал Сычевого сенсацией тура

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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил игру нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
Актёр Баринов назвал Сычевого сенсацией тура
  • © ФК «Оренбург»

«Я получил удовольствие от матча «Оренбурга» и «Урала». Вышел Сычевой и устроил такой концерт, который надолго останется в памяти. Не знаю, что с ним будет дальше, но парень навёл шороху. Я бы сказал, что это была сенсация тура», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички. Хет-трик оформил Сычевой (46-я, 67-я, 77-я минуты). «Урал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме защитника Лео Гогличидзе (36-я).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о матче с «Оренбургом».

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