Президент «Урала» Иванов высказался о матче с «Оренбургом»

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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об игре команды в матче второго тура РПЛ с «Оренбургом».
Президент «Урала» Иванов высказался о матче с «Оренбургом»
  • РИА Новости

«Никто же не думал, что Сычевой выйдет и забьёт три. Просто мы развалились. На первой минуте пропустили гол, который не должны были пропускать. И всё, ребята не смогли собраться. Команда бросила играть. Тяжело, жарко, душновато было. Плюс играли вдесятером», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Владимир Сычевой отметился хорошими забитыми мячами. По его словам, нужно следить за тем, как футболист будет прогрессировать.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газовик», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марцела Лички. Хет-трик оформил Сычевой (46-я, 67-я, 77-я минуты). «Урал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления в первом тайме защитника Лео Гогличидзе (36-я).

Ранее Сычевой признался, что хочет сменить фамилию.

 

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