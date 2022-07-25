Источник: Фабрегас продолжит карьеру в клубе второго дивизиона чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии.

Клуб «Комо» согласовал условия личного контракта с 35-летним футболистом, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уточняется, что срок соглашения будет рассчитан на два года.

Испанец выступал за «Монако» с 2019 года. Всего за монегасков он провёл 68 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.

Ранее в «Монако» высказались о будущем Головина.