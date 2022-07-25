Жуков считает, что ФШР пока рано вступать в Азиатскую шахматную федерацию

Короткая ссылка
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что Федерации шахмат России (ФШР) пока рано вступать в Азиатскую федерацию шахмат (ACF).

«Наши спортсмены играют везде, в шахматах у нас ситуация более-менее. Непомнящий отбирался в финальный матч на первенство мира, наши спортсмены играют на турнирах. Азиатская федерация? Пока, мне кажется, рановато. Но идея неплохая», — цитирует ТАСС вице-президента ФШР.

Наблюдательный совет ФШР в апреле единогласно проголосовал за вхождение в Азиатскую федерацию. Членами ACF являются шахматные федерации Австралии, Китая, Индии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Сингапура и других стран.

Российские и белорусские шахматисты могут выступать на международных турнирах под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Хорватии, Ян Непомнящий занял пятое место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить