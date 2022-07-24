Гол Марадишвили спас «Локомотив» от поражения в концовке матча с «Ростовом»

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Московский «Локомотив» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Гол Марадишвили спас «Локомотив» от поражения в концовке матча с «Ростовом»
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена» в столице, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локо» мячи забили Антон Миранчук (35-я минута),
Константин Марадишвили (94-я). У «Ростова» отличились Николай Комличенко (4-я), Даниил Уткин (88-я).

Железнодорожники во втором тайме остались в меньшинстве после удаления Алексиса Бека-Бека (65-я).

В первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), «Ростов» набрал одно очко в матче с московским «Динамо» (1:1).

Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».



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