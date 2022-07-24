Гендиректор «Динамо»: Кубок лиги во многом повторял Кубок России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, почему главы клубов Российской футбольной премьер-лиги отказались от Кубка РПЛ.

«Мы довольны тем, что получилось с Кубком России. Мы планировали коммерческий проект. И возможность заполнить окна под еврокубки. Но Кубок лиги во многом повторял Кубок России», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Кубок России принесёт больше средств, чем Кубок лиги. Перед РФС поставлена цель сохранить партнёров и модель финансирования, которая была подготовлена.

Была создана рабочая группа по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги». От Кубка РПЛ принято решение отказаться.

Ранее сообщалось, что блогерские команды «Амкал» и 2Drots начнут свой путь на Кубке России по футболу сезона-2022/23 в августе.





