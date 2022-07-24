Хусаинов назвал ужасом судейство в матче «Локомотив — «Ростов»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил работу арбитра Алексея Сухого из Москвы в матче второго тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и «Ростовом».

«Вопрос больше не по пенальти, а по Сухому. Это же простейший эпизод. И позиция у него была идеальная. Это как же надо не разбираться в единоборствах, чтобы не определить нарушение в простейшем игровом эпизоде? Это ужас», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Пенальти заработал Вильсон Изидор после нарушения со стороны Данилы Прохина. 11-метровый реализовал Антон Миранчук. После первой половины игры счёт в матче 1:1. Встреча проходит на поле стадиона «РЖД Арена».

Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».











