Главный тренер «Динамо» заявил, что хотел бы сохранить в команде Варелу

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался об уходе из столичной команды уругвайского защитника Гильермо Варелы.

«Я буду рад, если он останется в нашей команде. Надеюсь, что он будет с нами. Варела — важный для нас игрок. Понимаю, что сейчас все иностранные игроки пытаются найти наиболее выигрышную ситуацию для себя», — цитирует Йокановича ТАСС.

По словам сербского тренера, Варела — качественный и важный игрок для «Динамо». Йоканович подчеркнул, что московская команда должна адаптироваться к новой ситуации, чтобы строить сильную команду.

«Я пришёл в «Динамо» для того, чтобы постараться создать сильный коллектив», — подчеркнул Йоканович.

СМИ сообщали, что футболист покинул расположение команды.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.

Ранее пресс-служба «Динамо» отреагировала на ситуацию с Варелой.











