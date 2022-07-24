Главный тренер «Динамо» заявил, что хотел бы сохранить в команде Варелу
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«Я буду рад, если он останется в нашей команде. Надеюсь, что он будет с нами. Варела — важный для нас игрок. Понимаю, что сейчас все иностранные игроки пытаются найти наиболее выигрышную ситуацию для себя», — цитирует Йокановича ТАСС.
По словам сербского тренера, Варела — качественный и важный игрок для «Динамо». Йоканович подчеркнул, что московская команда должна адаптироваться к новой ситуации, чтобы строить сильную команду.
«Я пришёл в «Динамо» для того, чтобы постараться создать сильный коллектив», — подчеркнул Йоканович.
СМИ сообщали, что футболист покинул расположение команды.
В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн.
Ранее пресс-служба «Динамо» отреагировала на ситуацию с Варелой.