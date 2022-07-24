Юран: неправильно требовать от футболистов яркой игры в такую жару

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Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча второго тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
Юран: неправильно требовать от футболистов яркой игры в такую жару
  • РИА Новости

«Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры. Нужно было выступить стратегически грамотно. Мы готовились к этому матчу, знали погодные условия, сам играл в такую погоду», — цитирует Юрана пресс-служба «Химок».

По мнению тренера, «Пари НН» — очень организованная команда, силовая. Юран подчеркнул, что клуб из Нижнего Новгорода с московским «Локомотивом» продемонстрировал свой настрой и желание цепляться за очки.

«Нам нужно было терпеть в этом матче, быть дисциплинированными. Нашли свои моменты, заставили ошибиться соперника. В конце прибавили — хорошо, что команда готова физически», — добавил Юран.

«Химки» на своём поле разгромили «Пари НН» со счётом 3:0. На 62-й минуте счёт открыл нападающий подмосковного клуба Александр Руденко, на 80-й полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов удвоил преимущество. На 89-й минуте довёл счёт до крупного форвард Александр Долгов.

Ранее сообщалось, что хет-трик Владимира Сычевого принёс победу «Оренбургу» в матче с «Уралом».



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