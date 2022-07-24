Plaza Deportiva: «Валенсия» сохраняет интерес к Баринову

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Валенсии».

«Валенсия» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, сообщает Plaza Deportiva.

Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент Павел Банатин, представляющий интересы Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».