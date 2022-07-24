Смолов обошёл Павлюченко в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ

Московское «Динамо» в матче второго тура чемпионата России по футболу принимает на своём поле столичное «Торпедо».

Форвард бело-голубых Фёдор Смолов отличился на 32-й минуте игры. Теперь в активе 32-летнего нападающего сборной России 95 мячей. Он вышел на чистое третье место по количеству голов в Российской премьер-лиге (РПЛ). По этому показателю он обошёл бывшего форварда московского «Спартака» Романа Павлюченко.

Рекорд по голам в чемпионатах России принадлежит Артёму Дзюбе (148 мячей). На втором месте расположился Александр Кержаков (133).

«Динамо» обыгрывает «Торпедо» после первого тайма со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что голкипер Игорь Акинфеев сыграл 300-й матч на ноль в составе ЦСКА.









