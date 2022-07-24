В «Зените» рассказали о состоянии Кузяева после повреждения

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о состоянии полузащитника Далера Кузяева.
В «Зените» рассказали о состоянии Кузяева после повреждения
  • Gettyimages.ru

«Серьёзная ли травма у Кузяева? Срок восстановления Далера от повреждения ещё не определён», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Кузяев получил повреждение и был заменён на 28-й минуте встречи «Зенит» — «Крылья Советов».

29-летний Кузяев перешёл в «Зенит» из грозненского «Ахмата» в 2017 году. Полузащитник в составе команды из Санкт-Петербурга четыре раза стал чемпионом России, один раз — обладателем Кубка страны и дважды выиграл Суперкубок России. Кузяев провёл за сборную России 42 матча, в которых забил два мяча.

Ранее в «Зените» отреагировали на новость о желании клуба подписать игрока «Генка» Лукуми.

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