Наумов: «Локомотив» на матч с «Ростовом» выйдет обозлённым
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«Будет интересная игра. «Локомотив» и «Ростов» всегда играют очень живо. Обе команды будут играть на встречных курсах, обе хотят победить. Мне кажется, что будет голевая ничья 2:2 или 1:1. У «Ростова» есть шанс попробовать зацепиться за первые места. Но «Локомотив» после первого тура выйдет обозлённым», — цитирует Наумова «Чемпионат».
Он также сомневается, что Иван Игнатьев примет участие в матче. По его словам, футболист тяжело набирает форму.
Московский клуб и Игнатьев 21 июля заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два.
Игнатьев будет выступать под номером девять. Футболист до подписания контракта находился на просмотре в столичном клубе.
Ранее главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал трансфер Игнатьева в московский клуб.