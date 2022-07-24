Наумов: «Локомотив» на матч с «Ростовом» выйдет обозлённым

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от встречи между столичным клубом и «Ростовом» в рамках второго тура РПЛ.

«Будет интересная игра. «Локомотив» и «Ростов» всегда играют очень живо. Обе команды будут играть на встречных курсах, обе хотят победить. Мне кажется, что будет голевая ничья 2:2 или 1:1. У «Ростова» есть шанс попробовать зацепиться за первые места. Но «Локомотив» после первого тура выйдет обозлённым», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Он также сомневается, что Иван Игнатьев примет участие в матче. По его словам, футболист тяжело набирает форму.

Московский клуб и Игнатьев 21 июля заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два.

Игнатьев будет выступать под номером девять. Футболист до подписания контракта находился на просмотре в столичном клубе.

Ранее главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал трансфер Игнатьева в московский клуб.