Тренер «Локомотива» — об Игнатьеве: мы знаем про его прошлое и даём ему шанс

Главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал трансфер Ивана Игнатьева в московский клуб.

«Мы рады, что подписали Игнатьева. Иван — хороший футболист, молодой. Мы знаем про его прошлое, там были разные истории, но нам это не очень интересно. Мы даём ему шанс», — цитирует немецкого специалиста пресс-служба железнодорожников.

По его словам, 23-летний форвард обладает отличными качествами, которые «Локомотив» может использовать.

«Он был топ-игроком в юношестве. Сейчас он чуть старше и знает, какие ошибки совершал в прошлом», — добавил Циннбауэр.

Московский клуб и Игнатьев 21 июля заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два.

Игнатьев будет выступать под номером девять. Футболист до подписания контракта находился на просмотре в столичном клубе.

Ранее футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал информацию, что его клиент, Игнатьев, находится на просмотре в московском «Локомотиве».