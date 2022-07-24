La Gazzetta dello Sport: Погба получил повреждение на тренировке «Ювентуса»

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США.
La Gazzetta dello Sport: Погба получил повреждение на тренировке «Ювентуса»
  • AP

29-летний француз покинул тренировочное поле при помощи ассистентов главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29-летний хавбек выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба. Он провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.

Ранее «Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера.

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