La Gazzetta dello Sport: Погба получил повреждение на тренировке «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США.

29-летний француз покинул тренировочное поле при помощи ассистентов главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29-летний хавбек выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба. Он провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.

Ранее «Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера.