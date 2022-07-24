Джикия: «Спартак» хорошо стартовал в новом сезоне РПЛ

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).

«Конечно, удаление повлияло на результат. Но у нас хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве. Идём дальше. Это только второй тур», — заявил Джикия в интервью YouTube-каналу «Футбол России».

В матче третьего тура РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Москве на «Открытие Арене». Игра пройдёт 31 июля в 17:30 мск.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС поддержать все решения арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре РПЛ.