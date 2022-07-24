В «Коринтиансе» сообщили, что больше не заинтересованы ни в одном футболисте из России

Спортивный директор «Коринтианса» Роберто де Андраде рассказал, что клубу больше не интересны футболисты из России.

«Коринтианс» больше не заинтересован ни в одном игроке из России. Клуб хотел подписать только Бальбуэна и Алберто. Другие трансферы из России этим летом мы не планируем», — приводит слова де Андраде Sport24.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

10 июля Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо» и перейти в «Коринтианс».

Парагваец уже выступал за бразильский клуб с 2016 по 2018 год, а в 2017-м вместе с командой выиграл чемпионат Бразилии.

Ранее Бальбуэна высказался о переходе в «Коринтианс».