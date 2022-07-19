Бальбуэна высказался о переходе в «Коринтианс»
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«Я всегда общался со многими друзьями из «Коринтианса» и чувствовал привязанность фанатов. С тех пор как я ушёл из клуба четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь. Когда бы я ни был здесь, на поле и за его пределами, я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова Бальбуэна ESPN.com.br.
10 июля Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».
Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.
Парагваец уже выступал за бразильский клуб с 2016 по 2018 год, а в 2017-м вместе с командой выиграл чемпионат Бразилии.
Ранее президент «Гуарани» сообщил, что Роберто Фернандес перейдёт в «Динамо».