Нападающий «Оренбурга» Сычевой рассказал, чем ему запомнился футбол в Крыму

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, автор первого хет-трика сезона-2022/23 РПЛ, рассказал, чем ему запомнился футбол в Крыму.

«С какой-то стороны обидно, что Крым не входит в РФС: многие знакомые и друзья играют там. В Крыму довольно приличный уровень футбола, правда, не у всех. Есть две-три команды хорошего уровня с качественными игроками. Просто на них не обращают внимания», — цитирует Сычевого Sport24.

По его словам, некоторые люди могли бы спокойно выступать в чемпионате России. Он также отметил, что в Крыму нет агентов, поэтом выбраться в другую лигу очень тяжело.

7 июля член исполкома Российского футбольного союза, исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что переход команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона.

Ранее Сычевой высказался о желании сменить фамилию.