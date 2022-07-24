Нападающий «Оренбурга» Сычевой рассказал, чем ему запомнился футбол в Крыму
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«С какой-то стороны обидно, что Крым не входит в РФС: многие знакомые и друзья играют там. В Крыму довольно приличный уровень футбола, правда, не у всех. Есть две-три команды хорошего уровня с качественными игроками. Просто на них не обращают внимания», — цитирует Сычевого Sport24.
По его словам, некоторые люди могли бы спокойно выступать в чемпионате России. Он также отметил, что в Крыму нет агентов, поэтом выбраться в другую лигу очень тяжело.
7 июля член исполкома Российского футбольного союза, исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что переход команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.
УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона.
Ранее Сычевой высказался о желании сменить фамилию.