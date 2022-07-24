Хоккеист ЦСКА Мамин рассказал, что у него были предложения от клубов НХЛ

Нападающий ХК ЦСКА Максим Мамин сообщил, что имел предложения от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но принял решение продолжить карьеру в столичном клубе.

«У меня были предложения в НХЛ, но я выбрал ЦСКА. Не знаю, вернусь ли я в НХЛ, все мои мысли здесь. Меня ждут впереди три года интересной работы», — цитирует Мамина ТАСС.

Он также подчеркнул, что у ЦСКА стоит цель на сезон-2022/23 выиграть Кубок Гагарина. По его словам, сезон будет очень интересным.

27-летний Мамин в сезоне-2021/22 выступал за «Флориду Пантерз». В регулярном чемпионате НХЛ в 40 матчах он набрал 14 (семь шайб + семь результативных передач) очков.

13 июля Мамин заключил трёхлетнее соглашение с ЦСКА.

Ранее тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о требованиях к молодым хоккеистам.