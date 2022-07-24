Тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о требованиях к молодым хоккеистам

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров сообщил, по каким критериям планирует подбирать молодых хоккеистов в столичный клуб.
Тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о требованиях к молодым хоккеистам
  • РИА Новости

«Они вливаются в серьёзный коллектив, в серьёзную дружину, они должны быть психологически устойчивы и физически готовы. Наверное, у них поначалу будет не очень много игрового времени, но мы на них очень надеемся», — цитирует Фёдорова ТАСС.

Специалист возглавляет красно-синих с 2021 года. В сезоне-2021/22 под его руководством армейцы стали обладателями Кубка Гагарина — 2022 во второй раз в клубной истории. Также он был признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22.

Ранее ХК ЦСКА заключил новое соглашение с форвардом Сергеем Плотниковым.

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