Терехов: по каким критериям «Спартак» считается топ-клубом, если занимает десятые места?

Защитник «Сочи» Сергей Терехов не понимает, почему столичный «Спартак» считают топ-клубом РПЛ.

«Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже все считают топ-клубом, при этом десятые места занимает. По каким критериям?» — цитирует Терехова «Спорт-Экспресс».

Контракт футболиста с сочинским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он присоединился к клубу в 2020 году и провёл за клуб 54 матча, забив пять голов.

По результатам двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 «Сочи» занимают шестое место с тремя очками.

Ранее Терехов оценил шансы команды в борьбе за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2022/23 РПЛ.