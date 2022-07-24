Терехов: по каким критериям «Спартак» считается топ-клубом, если занимает десятые места?

Короткая ссылка
Защитник «Сочи» Сергей Терехов не понимает, почему столичный «Спартак» считают топ-клубом РПЛ.
Терехов: по каким критериям «Спартак» считается топ-клубом, если занимает десятые места?
  • Gettyimages.ru

«Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже все считают топ-клубом, при этом десятые места занимает. По каким критериям?» — цитирует Терехова «Спорт-Экспресс».

Контракт футболиста с сочинским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он присоединился к клубу в 2020 году и провёл за клуб 54 матча, забив пять голов.

По результатам двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 «Сочи» занимают шестое место с тремя очками.

Ранее Терехов оценил шансы команды в борьбе за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2022/23 РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить