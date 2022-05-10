Терехов: у «Сочи» есть шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Защитник «Сочи» Сергей Терехов оценил шансы команды в борьбе за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, всё возможно. Почему нет? Всё зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон», — цитирует Терехова «Известия».

По его словам, сейчас все мысли у команды сосредоточены на борьбе за медали в двух оставшихся турах чемпионата России.

Напомним, что «Динамо» и «Сочи» (по 52 очка) за два тура до конца чемпионата делят второе и третье места в турнирной таблице РПЛ. Черноморская команда примет на своём поле «Нижний Новгород» (13 мая).

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что столичное «Динамо» и «Сочи» заслужили медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22.