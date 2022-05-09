Наумов: «Сочи» и «Динамо» заслужили медали РПЛ сезона-2021/22

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что столичное «Динамо» и «Сочи» заслужили медали чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

«Эти две команды заслуживают медали. Они в этом сезоне стабильнее, организованнее и зрелищнее, чем конкуренты. Не было таких провалов, как у «Локомотива» и ЦСКА, на отдельных отрезках, не было перепадов, как у «Краснодара»», — цитирует Наумова газета «Известия».

По его мнению, «Динамо» немного просело весной, однако смогло заработать несколько очков за счёт характера. Наумов считает, что бело-голубые показывают в текущем сезоне зрелищную игру.

«Ну а «Сочи», в принципе, здорово выглядит сейчас, как и до перерыва. Не было длительных спадов, очень вариативная игра», — заключил он.

«Динамо» и «Сочи» (по 52 очка) за два тура до конца чемпионата делят второе-третье места в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Бело-голубые в 29-м туре сыграют в гостях с «Локомотивом» (14 мая). Черноморская команда примет на своём поле «Нижний Новгород» (13 мая).

Ранее Антон Миранчук заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.