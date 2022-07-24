Холанд — о Гвардиоле: он немного сумасшедший, и мне это нравится

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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле.
Холанд — о Гвардиоле: он немного сумасшедший, и мне это нравится
  • AP

«Гвардиола немного сумасшедший, и мне это нравится. Это будет весело. Я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт», — цитирует Холанда VG.

13 июня 2022 года в «Манчестер Сити» объявили о трансфере футболиста. Клуб заключил пятилетний контракт с норвежцем.

Напомним, что 21-летний норвежец является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее Гвардиола прокомментировал игру Холанда в товарищеском матче с «Баварией».

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