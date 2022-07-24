Voetbalprimeur: в «Зените» заинтересованы в услугах защитника «Генка» Лукуми

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Петербургский «Зенит» проявляет интерес к защитнику бельгийского «Генка» Джону Лукуми.
Voetbalprimeur: в «Зените» заинтересованы в услугах защитника «Генка» Лукуми
  • Legion-Media

Как сообщает Voetbalprimeur, футболистом также заинтересованы «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

Отмечается, что клубы уже связались с 24-летним колумбийцем.

На счету защитника пять матчей за сборную Колумбии. В «Генк» он перешёл в 2018 году из «Депортиво Кали». Всего в составе бельгийского клуба Лукуми провёл 105 матчей и забил два мяча.

Ранее нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о трансферной активности петербургского «Зенита».

 

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