Voetbalprimeur: в «Зените» заинтересованы в услугах защитника «Генка» Лукуми
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Как сообщает Voetbalprimeur, футболистом также заинтересованы «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».
Отмечается, что клубы уже связались с 24-летним колумбийцем.
На счету защитника пять матчей за сборную Колумбии. В «Генк» он перешёл в 2018 году из «Депортиво Кали». Всего в составе бельгийского клуба Лукуми провёл 105 матчей и забил два мяча.
Ранее нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о трансферной активности петербургского «Зенита».