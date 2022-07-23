Форвард ЦСКА Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о трансферной активности петербургского «Зенита».

«Молодцы ребята. У них своё развитие клуба. И у них это очень хорошо получается. Так же, как «Бавария», например, в Германии. В таком же стиле примерно двигаются», — цитирует Заболотного «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем 31-летний форвард подчеркнул, что ЦСКА вполне способен на равных противостоять команде Сергея Семака, которая может себе позволить тратить большие суммы на приобретение лучших футболистов.

«Когда мы будем играть с «Зенитом», увидите, как мы будем бороться с ними», — заключил он.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» 13 августа в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге.

Армейский клуб 23 июля переиграл «Сочи» в матче второго тура РПЛ со счётом 3:0. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу кряду со старта сезона.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что Игорь Акинфеев доказал своей игрой звание лучшего голкипера России.





