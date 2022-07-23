Пиняев пройдёт дополнительное медобследование 25 июля в Санкт-Петербурге

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В самарских «Крыльев Советов» сообщили, что хавбек Сергей Пиняев пройдёт дополнительное медицинское обследование 25 июля.
Пиняев пройдёт дополнительное медобследование 25 июля в Санкт-Петербурге
  • globallookpress.com

«Дополнительное обследование Пиняева будет в Санкт-Петербурге. Планируется, что оно пройдёт в понедельник», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы самарского клуба.

17-летний Пиняев в данный момент находится в клинике Самарского государственного университета.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее врач «Рубина» рассказал, как поставленный Пиняеву диагноз скажется на карьере футболиста.



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