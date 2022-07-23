Погребняк — о победе ЦСКА над «Сочи»: у «Зенита» появился настоящий конкурент

Короткая ссылка
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк оценил работу главного тренера столичного ЦСКА Владимира Федотова.
Погребняк — о победе ЦСКА над «Сочи»: у «Зенита» появился настоящий конкурент
  • AP

«Владимир очень здорово проявил себя в «Сочи». Теперь он делает то же самое в ЦСКА. Я очень рад, что у «Зенита» появился настоящий конкурент. Считаю Федотова одним из сильнейших тренеров с российским паспортом сейчас», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Армейский клуб переиграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Команда Федотова одержала вторую победу кряду в Российской премьер-лиге (РПЛ) со старта сезона.

ЦСКА в третьем туре 31 июля на выезде сыграет с «Пари НН».

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев сделал результативный пас в РПЛ впервые с 2010 года.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить