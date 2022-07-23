Погребняк — о победе ЦСКА над «Сочи»: у «Зенита» появился настоящий конкурент

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк оценил работу главного тренера столичного ЦСКА Владимира Федотова.

«Владимир очень здорово проявил себя в «Сочи». Теперь он делает то же самое в ЦСКА. Я очень рад, что у «Зенита» появился настоящий конкурент. Считаю Федотова одним из сильнейших тренеров с российским паспортом сейчас», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Армейский клуб переиграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0. Команда Федотова одержала вторую победу кряду в Российской премьер-лиге (РПЛ) со старта сезона.

ЦСКА в третьем туре 31 июля на выезде сыграет с «Пари НН».

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев сделал результативный пас в РПЛ впервые с 2010 года.











