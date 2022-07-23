Хавбек «Зенита» Кузяев пропустит четыре недели из-за травмы колена

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Стал известен характер травмы правого колена полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.
Хавбек «Зенита» Кузяев пропустит четыре недели из-за травмы колена
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«По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Ориентировочный срок восстановления — четыре недели», — сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

29-летний Кузяев перешёл в «Зенит» из грозненского «Ахмата» в 2017 году. Полузащитник в составе команды из Санкт-Петербурга четыре раза стал чемпионом России, один раз — обладателем Кубка страны и дважды выиграл Суперкубок России. Кузяев провёл за сборную России 42 матча, в которых забил два мяча.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов».



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