Колосков высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов».

«Мне не нравится, когда у команды восемь легионеров в старте. Видимо, у «Зенита» такая стратегия развития клуба. Болельщикам тоже всё равно, кто играет. Главное — чтобы команда показывала современный и результативный футбол», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что зрелищность матчей зависит от мастерства игроков.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 3:0.

Мячи забили Андрей Мостовой (5-я минута, пенальти), Далер Кузяев (12-я, пенальти), Андрей Мостовой (31-я, дубль).

Ранее «Зенит» поднялся на десять строчек в мировом рейтинге футбольных клубов.