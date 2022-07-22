Колосков высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов».
Колосков высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Мне не нравится, когда у команды восемь легионеров в старте. Видимо, у «Зенита» такая стратегия развития клуба. Болельщикам тоже всё равно, кто играет. Главное — чтобы команда показывала современный и результативный футбол», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что зрелищность матчей зависит от мастерства игроков.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 3:0.

Мячи забили Андрей Мостовой (5-я минута, пенальти), Далер Кузяев (12-я, пенальти), Андрей Мостовой (31-я, дубль).

Ранее «Зенит» поднялся на десять строчек в мировом рейтинге футбольных клубов.

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