Петербургский «Зенит» поднялся на десять строчек в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight.

ОБ этом сообщается на сайте FiveThirtyEight.

Отмечается, что лидирующую позицию в топе занимает английский «Манчестер Сити», на втором месте расположилась мюнхенская «Бавария», на третьем — «Ливерпуль». «Зенит» занимает 40-е место.

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. «Зенит» разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший глава селекционного отдела «Краснодара» Максим Бузникин объяснил, почему российские футболисты не пользуются спросом в европейских клубах.