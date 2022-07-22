«Зенит» поднялся на десять строчек в мировом рейтинге футбольных клубов

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» поднялся на десять строчек в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight.
«Зенит» поднялся на десять строчек в мировом рейтинге футбольных клубов
  • РИА Новости

ОБ этом сообщается на сайте FiveThirtyEight.

Отмечается, что лидирующую позицию в топе занимает английский «Манчестер Сити», на втором месте расположилась мюнхенская «Бавария», на третьем — «Ливерпуль». «Зенит» занимает 40-е место.

Напомним, что сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2021/22. «Зенит» разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее бывший глава селекционного отдела «Краснодара» Максим Бузникин объяснил, почему российские футболисты не пользуются спросом в европейских клубах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить