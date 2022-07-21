Бузникин объяснил, почему иностранные клубы не приглашают игроков из России

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Бывший глава селекционного отдела «Краснодара» Максим Бузникин объяснил, почему российские футболисты не пользуются спросом в европейских клубах.
Бузникин объяснил, почему иностранные клубы не приглашают игроков из России
  • РИА Новости

«Посмотрите на уровень футбола. Где были топ-клубы раньше — «Спартак», «Локомотив»? Они постоянно играли в Лиге чемпионов, «Спартак» выходил в полуфинал Кубка УЕФА, играл с тем же «Интером», — приводит слова Бузникина Sport24.

Он также заявил, что селекционеры в основном обращают внимание на еврокубки и по ним оценивают, сможет ли футболист показать себя на международных соревнованиях. По его словам, мало кто смотрит чемпионат России.

РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций. Однако эта апелляция было отклонена.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением, когда отечественные клубы могут вернуться в еврокубки.

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