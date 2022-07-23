Чалов выйдет с первых минут в матче ЦСКА — «Сочи»
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С первых минут в составе армейского клуба на поле появится Фёдор Чалов, у «Сочи» — Георгий Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Медина, Карраскаль, Чалов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Юсупов, Мелкадзе, Сарвелли.
Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 23 июля в Москве. Игра начнётся в 15:00 мск.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сочи».