Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы команды из столицы Татарстана в матче второго тура чемпионата России по футболу в первом дивизионе с красноярским «Енисеем».

«Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже. Мне казалось, что манежи строятся несколько для иных задач. Конечно, игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и искусственное покрытие. Это большая специфика, которая, безусловно, дает преимущество хозяевам поля», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Руководство «Енисея» приняло решение проводить домашние матчи в крытом манеже, который вмещает 3 тыс. зрителей.

Матч «Енисей» — «Рубин» пройдёт 24 июля.

Команда Слуцкого в матче первого тура переиграла «Родину» со счётом 2:0. В составе «Рубина» дубль оформил Джоэль Фамейе (44-я и 52-я минуты).

Казанский клуб в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич выбыл на полгода после перенесённой операции.