Полузащитник «Рубина» Йевтич выбыл на полгода после перенесённой операции

Хавбек «Рубина» Дарко Йевтич перенёс операцию на колене в одной из клиник в Лионе.

«Операцию провел опытный хирург, который оперировал многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича. Срок восстановления футболиста составит не менее шести месяцев», — сообщается на официальном сайте клуба.

5 июля «Динамо» одержало победу над «Рубином» в товарищеском матче со счётом 2:0. Во время игры Йевтич получил травму. Леонид Слуцкий заявил, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Уфы» Александр Беленов продолжит карьеру в казанском «Рубине».