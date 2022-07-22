Полузащитник «Рубина» Йевтич выбыл на полгода после перенесённой операции

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Хавбек «Рубина» Дарко Йевтич перенёс операцию на колене в одной из клиник в Лионе.
Полузащитник «Рубина» Йевтич выбыл на полгода после перенесённой операции
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Операцию провел опытный хирург, который оперировал многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича. Срок восстановления футболиста составит не менее шести месяцев», — сообщается на официальном сайте клуба.

5 июля «Динамо» одержало победу над «Рубином» в товарищеском матче со счётом 2:0. Во время игры Йевтич получил травму. Леонид Слуцкий заявил, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Уфы» Александр Беленов продолжит карьеру в казанском «Рубине».

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