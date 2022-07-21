«Рубин» подписал контракт с вратарём Беленовым

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Бывший вратарь «Уфы» Александр Беленов продолжит карьеру в казанском «Рубине».
«Рубин» подписал контракт с вратарём Беленовым
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

35-летний голкипер подписал контракт с командой Леонида Слуцкого на два года. Вратарь перешёл в «Рубин» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Беленов перешёл в «Уфу» из «Анжи» зимой 2017 года. Он был признан лучшим голкипером Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20, а также вошёл в Клуб Льва Яшина как вратарь, сыгравший на ноль в 100 официальных матчах.

Голкипер принял решение покинуть «Уфу» после вылета команды в первый дивизион по итогам сезона-2021/22. «Рубин» также опустился в Первую лигу.

Ранее Слуцкий поблагодарил за профессионализм голкипера Никиту Медведева.

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