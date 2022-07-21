Слуцкий поблагодарил за профессионализм голкипера Медведева

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о трансфере Никиты Медведева в «Ростов».

«Я могу сказать, что ты, Никита, — огромный пример профессионализма и того, как вообще должен быть устроен профессиональный спортсмен», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

27-летний голкипер подписал контракт с клубом из Ростова-на-Дону по схеме «2 + 1».

Медведев на протяжении двух последних сезонов выступал за казанский «Рубин». За «Ростов» голкипер играл с февраля 2016 года по лето 2017-го. Он является рекордсменом по продолжительности «сухой» серии в рамках одного турнира. В сезоне 2016/17 вратарь «Ростова» не пропускал мячи 952 минуты.

Ранее вратарь Егор Бабурин продлил контракт с «Ростовом» на сезон и перешёл в «Торпедо» на правах аренды.