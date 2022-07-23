Агент Сафонов считает, что легионеры «Зенита» остались в команде ради денег

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что «Зенит» поднял зарплаты бразильцам Малкому и Клаудиньо, чтобы сохранить их в клубе.

«Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один — поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили «прибить» их деньгами», — приводит слова Сафонова РИА Новости.

Он также прокомментировал заявление генерального директора «Зенита» о том, что Малком и Клаудиньо могут перейти только в клуб «высшей категории». По его словам, речь идёт о ведущих европейских лигах — Англия, Испания, Италия.

«Клаудиньо — лучший игрок чемпионата России, победитель последних Олимпийских игр. Он мог бы заинтересовать топ-клубы», — добавил Сафонов.

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 31 игра, десять голов и пять ассистов.

Ранее бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о ситуации с иностранными футболистами в «Зените».