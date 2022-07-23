Орещук: продление контрактов с бразильцами говорит о больших планах «Зенита»
- РИА Новости
«Это ведущие игроки «Зенита» и всего нашего чемпионата. Продление контрактов с ними означает, что у клуба на них большие планы. Хорошо, что удалось сохранить таких качественных игроков, нашим ребятам будет легче расти рядом с ними», — цитирует Орещука РИА Новости.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Малком и Клаудиньо могут уйти только в клуб высшей категории. По его словам, игроки будут делать всё для достижения побед «Зенита».
Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 31 игра, десять голов и пять ассистов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильцами Клаудиньо и Малкомом.